«Пробрался на закрытую территорию»: в поселке Садовый в карьере утонул школьник с ДЦП

Выбраться на берег самостоятельно 9-летний ребенок не смог


Тело брата достали из воды прямо на глазах у Никиты. По его словам, Арик утонул, пытаясь спасти друга — прыгнул за ним в водоем, но сам выбраться не смог. На пруд трое школьников отправились вечером. Их заинтересовало необычное место с голубой водичкой. Но то, что глубина здесь 2 метра, дети, судя по всему, не знали. Выбраться на берег самостоятельно 9-летний ребенок с ДЦП не смог, а помощи ждать было неоткуда. Сбежавшие товарищи долго не решались рассказать взрослым о трагедии. Только спустя несколько часов родители Арика вызвали полицию и МЧС. Местные уверены, что школьники пробрались на закрытую территорию тайными тропами. Охранники заверили, что детей сюда не пропускали. Так ли это, уже выясняют следователи. По словам сыщиков, в этом деле много странностей. В частности, мальчик почему-то был без одежды, да показания его приятелей разнятся. Вопросы есть и к родителям погибшего — как ребенок с ДЦП оказался у водоема без присмотра. Именно из-за этого в прошлом году в области погибло 15 детей. Поэтому сегодня в школе, где учился Арик, прошли уроки безопасности. До начала каникул правила, написанные кровью и слезами, детям повторят еще не раз. Арика в школе вспоминают как жизнерадостного, доброго и активного ребенка, который, несмотря на диагноз, всегда готов был прийти на помощь. К сожалению, когда она понадобилась ему самому, рядом никого не оказалось.

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«Пробрался на закрытую территорию»: в поселке Садовый в карьере утонул школьник с ДЦП