Пенсионеры не могут подняться домой после ремонта крыльца

22.05.2017

Лестница на входном крыльце для многих стала непреодолимым препятствием

Слишком высокую ступень соорудили строители — сетуют жители. Тем, у кого проблемы с ногами и поясницей, на нее практически не взобраться. Каждая вылазка из дома, говорят, проходит со слезами на глазах. Такое же крыльцо строители возвели в соседнем доме. Для Марьи Ивановны оно настолько неподъемно, что женщина боится лишний раз выйти из дома. Неудивительно, что у пенсионерок такие проблемы. По нормам высота ступеньки варьируется от 120 до 200 миллиметров. А здесь мы намеряли аж 280. И исправлять свои ошибки строители, похоже, не торопятся. Но строители успокаивают — деньги на окончание работ у них есть. Заняться делом раньше — погода не позволяла. Сооружать крыльцо начали в минус, но из-за холодов асфальтовый завод остановили. Теперь же работы обещают закончить. Если у вас возникли претензии к проведению строительных работ, следует обращаться в региональный фонд капремонта. Как заказчик этих работ, фонд вправе не перечислять подрядчику зарплату до устранения всех недостатков.