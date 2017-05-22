Екатеринбург поборется за всемирную выставку Экспо-2025

22.05.2017

Международное бюро приняло от России заявку на проведение мероприятия

Кто составит конкуренцию Екатеринбургу, пока не сообщается. Свое желание принять Экспо-2025 озвучивали Париж, Осака, Торонто и Баку, но подали ли они заявки, станет известно уже завтра — после окончания приема. После этого городам-претендентам нужно будет предоставить в выставочное бюро свое полное досье и защитить заявленную тему. Екатеринбург на всемирной выставке предлагает поднять вопросы инклюзивных инноваций для детей и будущих поколений. Имя столицы Экспо-2025 станет известно в ноябре 2018-го. У нашего города хорошие шансы — в 2014ом Екатеринбург уже претендовал на проведение этого крупнейшего международного события, но уступил в финале только Дубаю.