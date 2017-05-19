Схватился за провод: в Алапаевске 14-летнего школьника убило током на ЛЭП

19.05.2017

Смертельный разряд он получил прямо на глазах у друзей

Очевидцы с земли следят за каждым движением отчаянных подростков — те пытаются покорить опору ЛЭП. Но очень скоро восхождение заканчивается трагедией. Шанса выжить у парня не было — линии электропередачи находятся под напряжением в 110 киловольт. И, похоже, жизни 14летнму подростку стоило желание покрасоваться перед товарищами. Приятели залезли на высоту 20 метров, чтобы полюбоваться видами, но один решил пойти еще дальше. Сейчас в причинах ЧП разбираются следователи и энергетики. По их словам, к гибели могло привести исключительно нарушение правил электробезопасности. Безбашенности алапаевских подростков поражаются даже уральские руферы — профессиональные верхолазы. Говорят, по энергообъектам они вообще не лазят, а при подъеме на любую крышу стараются держаться подальше от проводов. Тянуться к электричеству как минимум глупо. О том, что такие шалости до добра не доводят, энергетики постоянно напоминают и детям, и взрослым. К сожалению, это единственный способ предостеречь свердловчан. Полностью изолировать опоры ЛЭП от посторонних нельзя. Тем не менее, следователи проверят, как обеспечивалась безопасность на алапаевской ЛЭП. А энергетики в преддверии каникул продолжат разъяснительную работу с подростками — и просят всех не оставаться равнодушными. Если вы видите подобные нарушения – попытайтесь остановить смельчаков или хотя бы позовите на помощь.