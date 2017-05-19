Погладить таракана и пожарить яичницу в паровозе: чем удивит детская «Ночь музеев»?

19.05.2017

Программа для детей начнется в дневное время

Вниманию маленьких пассажиров. Состав отправляется… каждый полчаса. По детской железной дороге завтра будут курсировать поезда ночного следования. Ведь обновленный вокзал впервые присоединился к акции «Ночь музеев». К перрону подгонят выставку ретро-поездов, а в здании вокзала покажут составы в миниатюре. Макеты сделаны детьми, но, как ни странно, больший интерес они вызывают у взрослых. Некоторые как настоящие. Все лучшее — детям. Для тех, кому нет 18, Ночь музеев начнется днем. В сопровождении взрослых юные участники смогут побывать на десятке площадок. Научный квест, например, раскроет малышам секреты физических явлений. Бурной реакции от зрителей будут добиваться не только с помощью жидкого азота. Главная тема квеста, как и всей «Ночи музеев» – экологические проблемы планеты. Ощутить близость с природой — в прямом смысле слова — малыши смогут в зоопарке. Им при желании дадут подержать змей, пауков и тараканов. И еще не известно, кто больше боится. Гости зоопарка смогут не только посмотреть на обитателей, но и поменяться с ними местами! Познакомиться поближе с братьями меньшими можно будет и в приюте для бездомных животных. Кошек и собак, которых забрали с улиц, выпустят из вольеров – чтобы дети поиграли с ними. Сеансы зоотерапии начнутся с часу дня. Такая встреча станет настоящим праздником для четвероногих друзей. Ласка и внимание здесь в дефиците. Организаторы надеются, что после Ночи музеев питомцев в приюте убавится — их подопечные обретут новый дом.