На работу на велосипеде: в Екатеринбурге прошел день отказа от автомобиля

19.05.2017

Ради экологии и веселья екатеринбуржцы пересели на двухколесных коней

Этим утром чиновники явно не в форме. Сменили строгие пиджаки на футболки, а авто на велосипед! Так городская администрация поддержала день отказа от автомобиля. Но парковочные места все равно пришлось поискать — велостоянка переполнена. С велопробега свой рабочий день начали и чиновники железнодорожного района. Глава местной администрации уже давно пересел на двухколесного коня и ничуть не жалеет. Ведь это не только экономит время, но и оздоравливает. А здесь педали крутят днями на пролет. На единственном в Екатеринбурге производстве велосипедов двухколесный транспорт собирают с нуля. От установки спиц, до сборки громоздкой рамы. Пока цех производит только детские модели, но уже в следующем году здесь начнут собирать горные байки. Спрос на них на Урале высок. Главное, что в качестве таких велосипедов, в отличии от заказанных в интернете, можно будет не сомневаться. В планах у рабочих выпускать по 3 тысячи велосипедов в месяц! Весьма кстати. Ведь количество велобайкеров с каждым годом растет. Евгений и Константин сегодня проверяют трассу для майского велопробега. Нынче маршрут пройдет в основном по лесному массиву, но заплутать в лесной чаще организаторы никому не дадут. В этом году велотрассы будут куда проще — чтобы маршруты были по силам даже новичкам. Попробовать свои силы в заезде зовут всех Екатеринбуржцев.