Из больницы с травмами: пенсионерка лечит перелом позвоночника после визита к врачу

19.05.2017

По словам пострадавшей, фельдшера силой вывел ее из кабинета и уронил на пол

Ингаляторы от астмы и обезболивающие таблетки. Валентина Михайловна пошла в поликлинику за одним препаратом, а вернулась с целой аптечкой. В больнице, говорит, ее бросил на пол фельдшер — за то, что женщина попыталась забрать из кабинета свою карточку. Притворяться больной, жалуется пострадавшая, ей не нужно — у пенсионерки сломан позвоночник, а падение усугубило ситуацию. Теперь у нее болит спина от удара и голова от забот: Валентина Михайловна уже написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку. В поликлинике фельдшер на хорошем счету, поэтому коллеги считают, что пострадавшая преувеличивает. Нанести серьезные травмы медик не мог. После инсульта он сам инвалид второй группы. Картину случившегося восстанавливает и прокуратура. Ведомство выясняется, соблюдены ли были персоналом больницы нормы профессиональной этики. На больничном сейчас находится не только Валентина Михайловна. После скандала у него случился гипертонический криз.