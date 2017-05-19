Чтобы не сесть на мель: спасатели инспектируют лодочные станции

19.05.2017

Но пока не все готовы к большому плаванию

Этот пирс — настоящий образец водной парковки. Сегодня он один из немногих получает от спасателей оценку «отлично». Экзамен лодочным стоянкам в МЧС устроили с открытием навигационного сезона. Сдают его лишь те, кто соблюдает технику безопасности. Но пока к большому плаванью готовы далеко не все. На пристани инспекторы глядят в оба: проверяют наличие спасательных кругов и даже метеосводок. Настоящий спасатель должен быть готов ко всему! Ведь в случае ЧП счёт будет идти на секунды. Из двадцати лодочных баз в свердловской области проверку прошла лишь половина. Образцовым причалам уже разрешили отдать швартовы. Первые в сезоне соревнования уже идут на всех парусах. В Екатеринбург яхтсмены съехались со всей области. Чтобы после такого экстрима участники вышли сухими из воды, организаторы продумывают все до мелочей. Жаркий сезон у спасателей еще впереди — с приходом тепла проверки усилятся. Ведь они работают, чтобы другие отдыхали… безопасно.