100 лучших выпускников отправились на бал в резиденцию губернатора

19.05.2017

В программе — вальс, полька и кадриль

На свой первый в жизни бал выпускники школ съезжаются заранее. Им нужно повторить бальные па. Специально для этого вечера молодые люди разучили вальс, польку, полонез и кадриль. Уроки танцев брали у московским хореографов. Традиция императорского бала для отличников появилась еще в 19 веке. В Свердловской области ее возродили пять лет назад — в честь 400-летия династии Романовых. На торжество приглашают ровно сто человек: 50 юношей и столько же девушек. Это лучшие учащиеся школ области. Чтобы попасть на императорский бал в доме Севастьянова, им нужно было написать сочинение о роли последнего царя в истории России. Сам императорский бал приурочили ко дню рождения Николая второго — 18 мая. По традиции лучших выпускников поддерживают меценаты. И этот бал не исключение. Фонд Святой Екатерины подготовил подарки для молодых талантов. Кроме того, организаторы бала возродили еще одну хорошую традицию — вручение золотых и серебряных знаков отличия лучшим ученикам. Медали «Преуспевающему» были учреждены в 1913 году последним русским императором в честь 300летия царствования дома Романовых.