Театры и квест-румы в «Ночь музеев» приоткроют гостям закулисье

18.05.2017

Организаторы покажут, как создаются кукольные спектакли и пугающие фокусы

Страшно интересно предлагают провести ночь музеев новички этого года — квест-румы. С утра и до утра здесь ждут тех, кто любит мистику, ужасы и головоломки. Всех, кто за час сможет выбраться из мрачного подземелья, организаторы познакомят с привидениями и полтергейстом. Оказаться по ту сторону предлагают и на еще одной немузейной площадке — в камерном театре. Здесь широкому кругу зрителей представят поэзию андеграунда, создававшуюся по ночам на кухнях. Спустя 30 лет это творчество вышло из тени, и планирует засветиться в ночь музеев. Музыку в филармонии этой ночью можно будет не только послушать. Гостям буквально дадут к ней прикоснуться — попробовать поиграть на музыкальных инструментах. А еще расскажут почему для смычка подходит лишь конский волос и зачем в валторну засовывают руку. Но самый сложный и богатый инструмент — человеческий голос — помогут настроить в хоровом классе. Здесь научат дыхательной гимнастике и помогут распеться. Богатую коллекцию животных покажут… в кукольном театре! В эту ночь к зрителям выйдут лошади, зайцы, лисы, жирафы, львы и даже северный олень. Оживить марионеток гости смогут собственными руками. А посетителей киностудии этой ночью будет не узнать! Костюмы, в которых снимались известные актеры, можно будет не только посмотреть, но и примерить. Закончат образ гримеры, они продемонстрируют настоящие чудеса перевоплощения. Всего в «Ночь музеев» горожане смогут посетить около трех десятков немузейных площадок и увидеть то, что в обычные дни скрыто от посторонних глаз.