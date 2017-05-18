Пенсионерка стала рукодельницей, лишившись одной руки

18.05.2017

Трехкомнатная квартира превратилась в картинную галерею, в которой около 500 работ

Украшения из бисера Тамара Ивановна плетет одной правой. Уже 20 лет пенсионерка живет без руки — из-за несчастного случая. Но потеряв конечность, женщина не отчаялась, а занялась творчеством. Вдохновило хобби, которым она увлеклась еще в молодости. Вышитая крестиком кошка — одна из первых в жизни женщины картин – украшает ее дом уже полвека. Взяться за рукоделие вновь Тамара Ивановна решилась, наткнувшись в магазине на схемы для вышивания. Надевать бусины на иглу пришлось приноровиться — помогают старые подшипники. Ну, а там, где железо бессильно, на помощь приходят рот и колени. То, что рука у нее не опустилась, видно по стенам в квартире. Трешка – словно вернисаж. Здесь и картины, и предметы интерьера. За годы творчества скопилось больше 500 экспонатов! Часть из них пенсионерка выставляет на выставках, другие – раздарила друзьям. Каждая поделка неповторима. Например, эта скатерть расписана при помощи выжигательной ручки. Ее дизайн художница придумала сама. Единственный помощник и в ее жизни, и в творчестве – муж. Николай Иванович в прямом смысле обрамляет искусство супруги. Ведь каждая работа требует достойной оправы. Сейчас все мысли рукодельницы заняты подарком для супруга — к 60-летию совместной жизни. На бриллиантовую свадьбу Тамара Ивановна планирует смастерить поделку из птичьих перьев.