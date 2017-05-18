Обвинение подозреваемому в покушении на Бориса Тимониченко зачитают в июне

18.05.2017

Главному фигуранту дела Олегу Дудко на полгода продлили срок ареста

Напомню, Бориса Тимониченко пытались убить в феврале прошлого года. Злоумышленник подкараулил жертву прямо подъезде. Пуля раздробила мужчине передние зубы и пробила глотку. Но, несмотря на тяжелейшие травмы, Тимониченко выжил. Под подозрением в преступлении оказался бывший коллега правоохранителя — экс-глава Орджоникидзевского РОВД Олег Дудко. По одной из версий, так он решил отомстить за увольнение, по другой – был исполнителем чужого заказа. Слушать это дело будет коллегия из трех судей. На этом настояли адвокаты обвиняемого. Своей вины он не признает.