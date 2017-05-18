Новая жизнь Макаровского моста: реконструкция переправы на Челюскинцев начнется этим летом

18.05.2017

Без перекрытия движения не обойтись, но власти постараются максимально облегчить жизнь автомобилистам

На масштабную реконструкцию потратят около двух миллиардов рублей. Мост обещают укрепить и заметно расширить — до шести полос. Отреставрируют и несущие конструкции, и промежуточные опоры. Когда закончится перестройка, пока неизвестно — строить прогнозы чиновники не торопятся. А вот ремонт железнодорожного вокзала должны завершить уже осенью. Его зданию хотят вернуть исторический цвет, а внутри — организовать больше зон досмотра. Удобным район сделают не только для гостей города, но и для его жителей. Заречный микрорайон соединят с центром Екатеринбурга новой пешеходной улицей — тротуар и велодорожку проложат от Опалихинской до центральной набережной.