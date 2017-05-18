Некому прибраться: на Малышева — Генеральской образовалась стихийная свалка

18.05.2017

Бытовые отходы подкидывают и местные, и приезжие

Прежде, рассказывают старожилы, здесь стояло заброшенное здание. Его облюбовали бездомные. Из-за новых обитателей начали расти горы мусора. Жителям стоило немалых усилий добиться, чтобы строение демонтировали. Вот только свалка осталась. Как дома, тут себя чувствуют свиристели, бродячие собаки и… безответственные соседи. Неравнодушные жители первым делом обратились к коммунальщикам. Но директор управляющей компании ответил, что запрос не по адресу. Георгий даже провел собственное расследование. Но результаты еще больше запутали ситуацию. Как выяснилось, жители обратились не только к нам, но и в районную службу заказчика. Квартальные инспекторы готовы оштрафовать нерадивого собственника. Осталось лишь его найти. Со своей стороны мы будем держать эту ситуацию под контролем. И не ослабим его до тех пор, пока данное обещание не будет подтверждено делом.