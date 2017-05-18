Дело на миллионы: руководителя турфирмы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

18.05.2017

Пострадавшие потратили море денег, но так и не увидели заграничных берегов

Подсудимая изо всех сил старается не расстраиваться. Хотя сохранять лицо ей все сложнее — Дарью Чернышеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам дела, будучи руководителем турфирмы, она оставила без отдыха и денег больше десятка клиентов. Оплаченные ими путевки, жалуются пострадавшие, на деле оказывались билетами в никуда. Анна отдала за несостоявшуюся поездку 220 тысяч. По информации следствия, в такой же ситуации оказались 12 человек, которым подсудимая в общей сложности задолжала больше 11 миллионов рублей! И это не только стоимость туров. Оказалось, что люди вкладывались не только в путевки, но и в туристический бизнес Чернышевой. Многие пострадавшие, сжалившись, одалживали ей оборотные средства. В суде Дарья объяснила, что действительно брала деньги, чтобы разобраться с проблемами в бизнесе. Мол, ей пришлось расплачиваться за ошибку туроператора, организовавшего ненадлежащий отдых. При этом вину подсудимая не признает. Адвокат Чернышевой говорит, что никакого корыстного умысла у подзащитной не было. Небольшие суммы Дарья действительно возвращала. Но, по мнению адвокатов пострадавших, делала это для вида. При этом не жалела денег на себя. В деле о мошенничестве есть и эпизод о взятой в лизинг иномарке, которую Дарья продала другому. Таланта уговаривать у нее не отнять, вздыхают потерпевшие. Сама обвиняемая обсуждать причины своих поступков не пожелала. Судиться Чернышевой, похоже, предстоит еще долго. Сегодня дело из-за неточностей вернули прокурору. Между тем, представители потерпевших продолжат добиваться ареста имущества подсудимой — чтобы людям вернули хоть какие-то деньги. Дарье же грозит до 10 лет лишения свободы.