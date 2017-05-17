В Оперном театре поставили «Русалку» на чешском языке

17.05.2017

Главная героиня оперы не поет — она ведь женщина-рыба, правда, без хвоста

На дно морское зрителей погружают с первых секунд постановки. Русалки, сложная игра света и будто живые водоросли… Впрочем, сырым спектакль не назовешь. К премьере новой оперы артисты готовились несколько месяцев, делая ее интересной для театралов любого возраста. Сюжетная линия, в целом, классическая — Русалка, влюбленная в прекрасного Принца, мечтает променять родной дом в морской пучине на земную жизнь. Она идет на сделку со злой волшебницей — и вместе с актрисой, которая ее играет, теряет голос. Молчать чуть ли не весь спектакль оперной певице непросто. А сама сказка из-за этого и вовсе оборачивается трагедией. Но постановку все равно стоит услышать и увидеть — смена декораций ловко переносит гостей из одной стихии в другую. Вместе с героями зрителям придется то «нырять», то «выныривать». Ставить на уральской сцене «Русалку» доверили землякам автора – чешским режиссерам и художникам. А вот от заграничного актерского состава отказались, и местным исполнителям пришлось сломать язык. Настраиваться на чешский лад пришлось и оркестру. Автор писал Русалку в начале прошлого века, когда музыканты явно правили бал, главенствуя на сцене. Его последователи решили приглушить сопровождение. Премьера сказки о любви, предательстве и прощении состоится уже в выходные. В оперном ожидают аншлаг — билеты на три первых показа уже раскуплены.