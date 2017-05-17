Такого вы еще не видели! «Ночь музеев» приготовила для горожан сразу 13 новых площадок

17.05.2017

Среди новичков Белая башня и музей Миши Брусиловского

Готовиться к «Ночи музеев» Белая башня начинает в последний момент — чтоб экспонаты не отсырели. Памятник конструктивизма в акции хоть и новичок, но всерьез претендует стать гвоздем программы. На ночь глядя здесь откроют выставку картин местного художника, который год от года — и зимой, и летом — писал красочную летопись башни. Как менялась водонапорная башня, можно будет увидеть на десятках работ. Организаторы надеются, что к акции коллекция еще пополнится — горожан просят приносить собственные рисунки. Ну, а тех, кто захочет острых ощущений, зовут подняться на самый верх по винтовой лестнице. Для смельчаков уже приготовили каски. Нынче список участников ночной акции пополнился сразу на 13 адресов. В их числе и недавно открывшийся музей легендарного уральского живописца Миши Брусиловского. Выставка позволит прикоснуться и к палитре, и к самой жизни Миши Шаевича. Здесь можно будет увидеть и первую, и последние картины художника. К примеру, портрет Николая второго — одну из самых знаменитых работ. Творчество можно будет не только увидеть, но и обсудить — в тесном кругу друзей и близких Миши Брусиловского. Еще один дебютант — музей советского быта. Там к акции уже вовсю пакуют чемоданы. Темой этой ночи в музее станет туризм. В честь года экологии гостей научат собираться в поход по всем правилам… времен СССР. Никаких навигаторов и термобелья! Под руководством экскурсовода можно будет поставить палатку — тоже раритетную. Ну, а на сладкое попробовать мед с доисторических растений. Чтобы горожане успели обойти как можно больше площадок, «Ночь музеев» в Екатеринбурге начнется еще днём. Маршрут гостям лучше составить заранее. Полный список участников доступен на сайте или в мобильном приложении акции.