Нашинковать салат вслепую! В Екатеринбурге слабовидящий шеф-повар устроил мастер-класс для зрячих

17.05.2017

Потеряв одно из главных чувств, кулинар не утратил любви к своему ремеслу

Перед мастер-классом горожан лишают любых источников света. Таковы условия необычного эксперимента. Его участникам предстоит вслепую… кулинарить. На кухне горожан встречает Радион — шеф-повар с 25-летним стажем. Но потом у мужчины резко ухудшилось зрение, и он практически ослеп. Профессию пришлось сменить, но лишь официально. Закрывать глаза на талант не стал и теперь с его помощью объединяет людей. Несмотря на слепоту, Радион легко ориентируется на кухне – руки все помнят. Однако учить этому других ему раньше не приходилось. Поэтому для приготовления мастер выбрал несложный «Витаминный» салат, который готовится наощупь. Первым делом Радион просит всех провести пальцами по лезвию ножа — чтобы не бояться порезаться. Хотя если правильно придерживать продукты и контролировать движения, травм не будет вовсе. Даже несмотря на ценные указания, участники сперва теряются. Но неловкость, по мнению автора, идет только на пользу — позволяет преодолеть себя и сосредоточиться. Пока одни учатся готовить, другие совершенствуют мастерство. Александра, тоже слабовидящая, хочет стать самостоятельнее на домашней кухне. Спустя час салат готов. Чтобы закрепить результат, отведать его участники тоже решили в темноте. Первым кулинарные недочеты выявил не глаз, а язык. Наконец, открыв глаза, участники смогли увидеть, что же они сотворили. Салат выглядит довольно аккуратно. А вот то, что осталось на столе, превзошло все ожидания. Впрочем, чистота эксперимента — это главное. Вдохновившись столь удачным опытом, Радион намерен пойти дальше и в следующий раз приготовить с горожанами горячее.