На Уралмаше упавший сухостой повредил забор коллективного сада

17.05.2017

По счастливой случайности обошлось без жертв

Сгнившее до основания дерево уже давно надо было спилить, говорят местные. Но обращения садоводов никто не услышал. И вот результат. Упади ясень чуть правее, он вполне мог обрушиться на летний туалет. В этот момент там могла оказаться хозяйка. Впрочем, и по эту сторону забора без жертв обошлось только чудом. И таких опасных деревьев на Молодежи, Коммунистической и Народного фронта еще хватает. Падают они здесь ежегодно — рассказывают садоводы. О прошлых ЧП теперь напоминают почерневшие от времени пни. Причем, убирать рухнувшие стволы часто приходится своими силами — помощи ни от кого не дозовешься. Но на наш запрос в администрации отвели оперативно. Чиновники заверили — у них все под контролем. Регламент подразумевает обследование зеленых насаждений для определения их степени угрозы для окружающих. сухостоя, к сожалению, не только на Уралмаше, но и в других районах еще хватает. Если все спилить, город вообще останется без деревьев.