Молодая мама из Первоуральска отсудила у роддома больше миллиона рублей за инвалидность сына

17.05.2017

Она уверена, именно из-за ошибок акушеров ребенок родился с ДЦП и эпилепсией

Экспертиза показала, что врачи принимали роды неправильно. Зря отказались от кесарева сечения, поставили стимулирующий схватки препарат, да еще и слишком долго пытались вытащить ребенка с помощью вакуума. В результате мальчик едва не задохнулся. Теперь же маленькому Арсению нужен постоянный уход. Он не может самостоятельно передвигаться и даже держать голову. Двухлетний ребенок уже прошел несколько дорогостоящих реабилитаций. Чтобы возместить расходы на лечение, семья подала в суд на больницу с требованием выплатить 8 миллионов. Но иск удовлетворили лишь частично.

Съемки предоставлены ТК «ИНТЕРРА-ТВ».