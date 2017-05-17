Молодая мама из Первоуральска отсудила у роддома больше миллиона рублей за инвалидность сына

Она уверена, именно из-за ошибок акушеров ребенок родился с ДЦП и эпилепсией


Экспертиза показала, что врачи принимали роды неправильно. Зря отказались от кесарева сечения, поставили стимулирующий схватки препарат, да еще и слишком долго пытались вытащить ребенка с помощью вакуума. В результате мальчик едва не задохнулся. Теперь же маленькому Арсению нужен постоянный уход. Он не может самостоятельно передвигаться и даже держать голову. Двухлетний ребенок уже прошел несколько дорогостоящих реабилитаций. Чтобы возместить расходы на лечение, семья подала в суд на больницу с требованием выплатить 8 миллионов. Но иск удовлетворили лишь частично.

Съемки предоставлены ТК «ИНТЕРРА-ТВ».

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