«Банда Тропиканки» проведет за решеткой 48 лет за убийства и мошенничество

17.05.2017

Подельники жестоко расправлялись с сельчанами, которые брали для них кредиты

Громкий процесс заканчивается очень тихо. Подсудимые, похоже, все сказали — и сегодня молчат. Один из них даже скрывает лицо под медицинской маской. Уже через несколько минут становится понятно: несмотря на заявления фигурантов о том, что они не виновны, а признались под давлением, приговор будет обвинительным. Всех четверых осудили за мошенничество с банковскими кредитами. Автором преступной схемы признана Светлана Степенько, которую в родном поселке за хитрость прозвали Тропиканкой. Помогали женщине ее родственники — молодой сожитель и жених старшей дочери. По материалам следствия, на дело семейка гангстеров пошла из-за 100тысячного долга Степенько. Кредитор — Наталья Глаголева — кстати, тоже на скамье подсудимых. Именно в ее магазин привозили жертв, чтобы оформить на них кредит на покупку шубы. Хозяйка предоставляла банку фальшивые сведения о заемщиках, а полученные деньги присваивала себе. Мошенники сумели обмануть троих, получив за них в банке 238 тысяч рублей. Потом схема вскрылась. И тогда Тропиканка решила убрать свидетелей. Всё должно было выглядеть как несчастный случай. Одну из жертв подельники напоили водкой и подожгли его дом. Мужчина задохнулся в дыму. Вторую заёмщицу — пожилую женщину — Степенько с сожителем напоили алкоголем, вывезли в лес и оставили замерзать: мороз был 26-градусный! А третьего бедолагу забили насмерть. За убийства судят лишь родственников, суд посчитал, что владелица магазина ничего об этом не знала. К тому же она вернула банку украденные деньги. Поэтому ее приговорили лишь обязательным работам. Между тем, члены семейного подряда получили реальные сроки. Сожитель Степенько отправился в колонию строгого режима на 19 лет, ее несостоявшийся зять — 16. Самой Тропиканке, как организатору, светило самое серьезное наказание. Но раз она женщина и у нее есть ребенок, предпринимательнице дали лишь 13,5 лет общего режима.