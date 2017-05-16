Спорткомплекс «Урал» станет тренировочной площадкой для участников Чемпионата мира по футболу

Уже летом там засеют поле, достойное турниров международного уровня


Пристальное внимание сейчас уделяется не только самому стадиону, но и тому, что находится за его пределами. Благодаря тренировочной площадке, Кировской район станет своего рода визитной карточкой города. Поэтому иностранные гости должны увидеть эту часть Екатеринбурга во всей красе. Многие его скверы облагородят. Район собираются сделать своеобразной экспериментальной площадкой, где зеленые зоны украсят оцинкованными скульптурами. И не исключено, что этот опыт в будущем распространят на весь город.

Также в разделе Город
02.07.2015
На Эльмаше появится футбольная арена мирового уровня, а также современный снежный полигон
11.11.2016
Ошибочка вышла: на улице Хомякова повесили памятную табличку не того Героя Советского Союза
03.05.2017
Первым делом – вертолеты: авиация репетирует Парад в небе над Екатеринбургом
15.05.2015
Большой именинник: Орджоникидзевский район сегодня отмечает 80-летний юбилей

Вчера
Спорткомплекс «Урал» станет тренировочной площадкой для участников Чемпионата мира по футболу