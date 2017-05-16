Пристальное внимание сейчас уделяется не только самому стадиону, но и тому, что находится за его пределами. Благодаря тренировочной площадке, Кировской район станет своего рода визитной карточкой города. Поэтому иностранные гости должны увидеть эту часть Екатеринбурга во всей красе. Многие его скверы облагородят. Район собираются сделать своеобразной экспериментальной площадкой, где зеленые зоны украсят оцинкованными скульптурами. И не исключено, что этот опыт в будущем распространят на весь город.
Спорткомплекс «Урал» станет тренировочной площадкой для участников Чемпионата мира по футболу
Уже летом там засеют поле, достойное турниров международного уровня
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02.07.2015
Вчера
Спорткомплекс «Урал» станет тренировочной площадкой для участников Чемпионата мира по футболу