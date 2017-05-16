Работают, чтобы другие отдыхали: спасатели нагрянули с проверкой в детские оздоровительные лагеря

16.05.2017

Чуть ли не в каждом сотрудники МЧС находят нарушения

Немного наигранно, зато быстро! В программе отдыха сегодня — эвакуация. Гости санатория — на всякий пожарный случай — готовятся к жаркому сезону. Это своеобразный экзамен, который принимают огнеборцы. Они инспектируют свердловские профилактории и загородные лагеря, проверяя, есть ли там нарушения. Трудиться без отдыха в преддверие сезона отпусков и каникул спасателей заставляет неутешительная статистика. В частности, в детских лагерях пожары не редкость. В прошлом году в Анапе выводить из горящего корпуса пришлось полсотни ребят, а в Бурятии огонь уничтожил целое здание и перекинулся на лес. Чтобы подобных ЧП не случилось в нашем регионе, инспекторы, в первую очередь, задают вопросы работникам лагеря — ведь именно они начнут эвакуацию отдыхающих. Им нужно быть готовыми ко всему. Сотрудники МЧС предупреждают, спустя рукава, сейчас работать не нужно. Особенно, если эти рукава пожарные. Они все должны быть исправны. Чтобы проверить работоспособность гидрантов, по учебной тревоге прибыла пожарная бригада. В санатории говорят, воды у них — закачаешься, есть запасной резервуар. Впрочем, огонь к лагерю может подкрасться и со стороны леса. Поэтому вокруг санатория — десятиметровая полоса безопасности. Чтобы пламя не пробралось на территорию, вокруг забора ежедневно убирают сухую траву и мусор. Проверять свердловские лагеря спасатели будут в течении всего месяца. Ведь лето обещает быть засушливым и жарким, и это не всегда безопасно для детей, отдыхающих на природе.