Горожанам будут раздавать бесплатные билеты на «Ночь музеев» за старые батарейки

16.05.2017

В этом году культурная акция пройдет под флагом «Год экологии»

Раз окошко, два окошко — будет… настоящий город. Жители Академического решили создать картонную миниатюру района, которую в Ночь Музеев все желающие смогут вогнать в краску. То, что макулатура еще может сослужить добрую службу — например, стать строительным материалом, на площадке намерены доказать всем. Ведь «Ночь музеев» нынче проходит под знаком экологии. Подчеркнуть главную мысль активисты намерены с помощью газет. Свой вклад в дело экологии музейной ночью готовы внести даже промышленные предприятия. Так, на заводе Химмаш горожанам покажут, что такое безотходное производство. А в лаборатории гости выведут заводчан на чистую воду. Сколько химии просачивается в колодцы, горожане смогут рассчитать сами. Именно благодаря таким исследованиям завод следит за чистотой производства. Научиться разделять отходы, чтобы подарить им новую жизнь, в «Эконочь Музеев» можно будет практически на всех площадках. Здесь принцип «мухи отдельно от котлет» продемонстрируют наглядно. Цифра на пластиковых упаковках подскажет, есть ли у них вторая жизнь. Горожанам объяснят, как правильно читать этикетки. Воспитывать чувство ответственности у горожан будут с помощью квеста. Его участники, говорят организаторы, смогут ощутить единение с природой и понять, что у человека с ней много общего.