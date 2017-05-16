Городок Чекистов в огне: в шестиэтажке ночью выгорел чердак

16.05.2017

Картина ЧП чуть ли не мистическая — в комнате, откуда повалил дым, никто не жил

Лиза с мамой уже спали, когда их разбудил сосед по коммунальной квартире. Он засиделся за компьютером, поэтому сразу почувствовал неладное — в час ночи дома выбило пробки, а потом запахло дымом. Выяснилось, что в комнате, где никто не живет, начался пожар. Пожарные прибыли быстро — и уже через пять минут начали тушить возгорание. Но несмотря на оперативность спасателей, потолок в квартире прогорел насквозь. В доме 38-го года постройки деревянные перекрытия. Пламя вырвалось на чердак и серьезно повредило стропила и кровлю. Проведя полночи на улице, жильцы разгорячились не на шутку. Возмущаются, что уже много лет жалуются во все инстанции на протекающую крышу. От этого мокнут и разрушаются стены, а вместе с ними и электропроводка. Хозяева уверены, причиной пожара стало короткое замыкание. Просьбы жильцов о том, чтобы как минимум заменить в доме проводку, тоже остались без ответа. Оказывается, провести ремонт памятника конструктивизма не так-то просто. Капитальную реконструкцию постоянно откладывают. А после пожара жить в доме и вовсе невозможно: в потолке дыры, под ногами вода. Но жителям просто некуда идти, поэтому они приводят свои квартиры в порядок и собираются устраиваться здесь, несмотря на опасность обрушения перекрытий. Управляющая компания, тем временем, спешно пытается соорудить хотя бы временную кровлю. Ведь по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются дожди. А вот электричество в доме включат не скоро. Напряжение в сети не появится, пока не просохнут стены.