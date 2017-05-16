Джакузи для рыбы: на Рефтинском водохранилище ввели в строй новое рыбозащитное устройство

16.05.2017

Оно поможет сохранить жизнь сотням тысяч мальков, которые раньше попадали в турбину ГРЭС

От берега чебаки и окуни теперь стараются держаться подальше. От них здесь возвели воздушную стену — чтобы рыба не заплывала за буйки ГРЭС. Энергетики окружили пузырьками турбины, что забирают воду для работы станции. Новые технологии пришли на смену старой сетке — от мальков она защитить не могла. Так что рыба регулярно гибла. Теперь же ее численность в водоеме заметно подрастет. Такого проекта в Свердловской области еще не было. Это всего лишь второе рыбозащитное устройство в стране. Рефтинская ГРЭС — в числе первопроходцев — тех, кто взял курс на поддержку экологии. Из-за массовой гибели мальков раньше страдала флора и фауна водоема. Теперь же рыбки смогут чистить воду, поедая планктон. Нововведениям рады и местные рыбаки – улов в водохранилище теперь будет на зависть.