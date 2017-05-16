16-этажка в переулке Базовом осталась без лифтов

16.05.2017

Но ждать планового капитального ремонта придется целых 19 лет

Пассажирский лифт затопило в канун нового года — прорвало трубу. Грузовой же остановился в майские праздники. И вот уже две недели жители 16-этажки вынуждены подниматься пешком. Анна на 15-й этаж поднимается бодро — уже привыкла. Лифты и прежде частенько выходили из строя. Жители считают, что лифты свой ресурс уже отработали. Однако их плановой замены нужно ждать еще почти 20 лет. В управляющей компании обещали сегодня один лифт запустить. Но эта мера временная — гарантию дают лишь на пару месяцев. Чтобы решить вопрос кардинально, требуется участие жильцов. Для начала им следует сделать запрос: сколько средств имеется на счету дома. Есть еще 3-й вариант: обратиться в фонд капремонта с просьбой сдвинуть срок замены лифтов. Для этого жителям следует прийти в УК и совместно с коммунальщиками составить такое обращение. Прецеденты подобных изменений планов уже случались.