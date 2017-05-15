В «Ночь музеев» в Екатеринбурге возродят Шувакишскую барахолку

Так звучит эхо прошлого. Компьютер со скрипом пытается запустить первую версию известной операционной системы. Она вышла три десятилетия назад, поэтому сейчас считается настоящим раритетом музея эпохи электроники. Здесь собраны не только обычные ПК, но и даже внеземные технологии. Многие экспонаты зачастую старше посетителей, однако, они по-прежнему в рабочем состоянии. На это и делают ставку в музее, который в числе прочих тоже будет работать в ночь на 21 мая. Гости смогут сыграть в советские приставки — к примеру, в первый геймпад «Охота» — и почувствовать себя настоящими хакерами. «Ночь музеев-2017» хоть и проходит под знаком экологии, но многие участники решили удариться в воспоминания о временах СССР. В центре современного искусства оживят знаменитую Шувакишевскую барахолку, где можно было купить дефицит. Экспонаты уже несут. Шувакишевская барахолка была поистине символом времени. Чтобы купить редкий винил, джинсы-варенки и прочие стильные вещи, на станцию Шувакиш приезжали тучи свердловчан. Стихийный рынок так и прозвали — «туча». Сейчас эти товары тоже сложно достать, но по другой причине — их время давно прошло. Повернуть его вспять решили в ГЦСИ. На можно будет купить одежду, пластинки и яркие предметы быта эпохи перестройки. А этого в бабушкином шкафу точно не найдешь. В краеведческом музее покажут экспонаты, дающие представление об искусстве каменного века. На первый взгляд, обычные камушки при детальном рассмотрении превращаются в орла, медведя или древнего духа — как их представлял древний человек. Многие артефакты впервые достанут из хранилищ. Впрочем, на историю можно будет не только смотреть, желающим объяснят, как ее раскопать. Впервые в Ночь музеев здесь откроется зал этнографии, где посетители смогут найти ответы на вопросы — кто и как жил на Урале столетия назад. А для тех, кто больше любит практику, нежели теорию, краеведы приготовили интересные опыты с водой и газами. Секрет этого опыта, а заодно и тайны древних предков екатеринбуржцы смогут узнать уже в эти выходные. Ночь музеев начнется вечером 20-го мая.