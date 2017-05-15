В ГКБ №40 после ремонта открыли нейрохирургический оперблок

15.05.2017

Капитальный ремонт там проводили 2 года

Реконструкция, которую провели по высшим стандартам, обошлась городскому бюджету в 40 миллионов рублей. Операционные оснастили высокоточными микроскопами, изображение с которых выводится на мониторы. Благодаря этому все происходящее видит не только хирург, но и все участники операции. Среди новшеств — все технологические оборудование вынесено за пределы блока, создана палата пробуждения для наблюдения за пациентами. В помещениях поддерживается постоянная температура и давление, что важно при длительных операциях. Особое внимание уделено поддержанию стерильности. Перед поступлением в операционную воздух проходит многоступенчатую фильтрацию.