В ГКБ №40 после ремонта открыли нейрохирургический оперблок

Капитальный ремонт там проводили 2 года


Реконструкция, которую провели по высшим стандартам, обошлась городскому бюджету в 40 миллионов рублей. Операционные оснастили высокоточными микроскопами, изображение с которых выводится на мониторы. Благодаря этому все происходящее видит не только хирург, но и все участники операции. Среди новшеств — все технологические оборудование вынесено за пределы блока, создана палата пробуждения для наблюдения за пациентами. В помещениях поддерживается постоянная температура и давление, что важно при длительных операциях. Особое внимание уделено поддержанию стерильности. Перед поступлением в операционную воздух проходит многоступенчатую фильтрацию.

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В ГКБ №40 после ремонта открыли нейрохирургический оперблок