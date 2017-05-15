Убили память: на кладбище Богдановича сотня могил пострадала от вандалов

Разбитые памятники обнаружили местные жители, когда пришли на погост помянуть близких


Надгробия повалены на землю одно за другим. Многие плиты расколоты. Точный ущерб от вопиющей выходки пока не известен, но он может исчисляться десятками тысяч. Участковые опрашивают местных жителей, пытаясь найти тех, кто видел вандалов. В полиции предполагают, что над памятниками надругались подростки. Подобные случаи в области уже были. Тем временем, родственники тех, чьи надгробия пострадали от рук неизвестных, ломают голову, как восстановить могилы. Скорее всего, делать это придется за свой счет.

Также в разделе Общество
17.08.2016
Вечный покой и не снится: жителям Горного Щита запрещают хоронить родных на единственном в округе кладбище
27.04.2017
Докопались до 19 века: из котлована под новостройку вместе с грунтом достали старинные надгробия
10.05.2017
Екатеринбуржцу запретили кататься на горках аквапарка из-за большого веса
27.04.2016
Переписка с педофилом: 13-летняя девочка стала жертвой интернет-извращенца

Вчера
Убили память: на кладбище Богдановича сотня могил пострадала от вандалов