Убили память: на кладбище Богдановича сотня могил пострадала от вандалов

15.05.2017

Разбитые памятники обнаружили местные жители, когда пришли на погост помянуть близких

Надгробия повалены на землю одно за другим. Многие плиты расколоты. Точный ущерб от вопиющей выходки пока не известен, но он может исчисляться десятками тысяч. Участковые опрашивают местных жителей, пытаясь найти тех, кто видел вандалов. В полиции предполагают, что над памятниками надругались подростки. Подобные случаи в области уже были. Тем временем, родственники тех, чьи надгробия пострадали от рук неизвестных, ломают голову, как восстановить могилы. Скорее всего, делать это придется за свой счет.