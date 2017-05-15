Осколки бетонной плиты и зияющая дыра в заборе местную ребятню теперь не манят. От заграждения дети стараются держаться подальше, после того, как 100-килограммовой секцией придавило их сверстника. Школьника зажало плитой, словно гильотиной. Чтобы освободить его, понадобилась помощь нескольких взрослых. Позже врачи диагностировали у пациента разрыв 12-перстной кишки. Ему провели операцию, сшив поврежденный орган. Мальчик хоть и находится в реанимации в тяжелом состоянии, но уже идет на поправку. По словам местных, пострадавший мальчишка живет в соседнем доме, но в этом дворе его видели часто. Не исключено, что плиту ребенок мог уронить на себя сам. Шаткая конструкция отделяет детскую площадку от парковки. Она ровесница дома и, на памяти старожилов, ее ни разу не ремонтировали. Кто в ответе за неустойчивый забор, уже выясняет прокуратура. Если подтвердится, что конструкция все-таки стоит на придомовой территории, вопросы адресуют руководству ТСЖ. Найти виновного правоохранители спешат не только, чтобы наказать его. Другие секции забора
Мальчик под забором: на Сортировке бетонная конструкция придавила 9-летнего ребенка
Он получил тяжелую травму и был прооперирован
Осколки бетонной плиты и зияющая дыра в заборе местную ребятню теперь не манят. От заграждения дети стараются держаться подальше, после того, как 100-килограммовой секцией придавило их сверстника. Школьника зажало плитой, словно гильотиной. Чтобы освободить его, понадобилась помощь нескольких взрослых. Позже врачи диагностировали у пациента разрыв 12-перстной кишки. Ему провели операцию, сшив поврежденный орган. Мальчик хоть и находится в реанимации в тяжелом состоянии, но уже идет на поправку. По словам местных, пострадавший мальчишка живет в соседнем доме, но в этом дворе его видели часто. Не исключено, что плиту ребенок мог уронить на себя сам. Шаткая конструкция отделяет детскую площадку от парковки. Она ровесница дома и, на памяти старожилов, ее ни разу не ремонтировали. Кто в ответе за неустойчивый забор, уже выясняет прокуратура. Если подтвердится, что конструкция все-таки стоит на придомовой территории, вопросы адресуют руководству ТСЖ. Найти виновного правоохранители спешат не только, чтобы наказать его. Другие секции забора