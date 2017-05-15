Лучшая автоледи: в Екатеринбурге устроили соревнования для женщин-водителей

15.05.2017

Кастинг прошли лишь те, у кого не было штрафов

Экзамен без права на ошибку. Правила дорожного движения эти девушки должны знать назубок — это главный критерий отбора на конкурс автоледи. Из полусотни претенденток кастинг прошли лишь 15! Ирине не помог даже шестилетний водительский стаж. Такому в школе не учили! Все фигуры на полигоне для высшего автопилотажа — расстояние между конусами меньше, чем на обычном экзамене для новичков. Так что даже инструктор не справился без ошибок. Парковаться и заезжать в гараж девушкам приходится не только правильно, но и быстро — чтобы заработать больше баллов. Вот только автоледи подводят габариты — ведь фигурное вождение они сдают на чужом авто. Екатерина пробную попытку провалила — теперь решила сбавить скорость. Но бороться участницам приходится не только друг с другом, но и со стереотипами. Слабый пол за рулем ничуть не уступает мужчинам, уверены в ГИБДД. И конкурс это еще раз подтверждает. Кстати, женщины на дорогах зачастую куда внимательнее мужчин. Да и количество аварий, оказалось, от пола никак не зависит — правила нарушают и те, и другие. Инспекторы надеются, что после такого конкурса статистика станет немного оптимистичнее. Автоледи — народ дотошный, и, допустив на автодроме ошибки, теперь будут их исправлять.