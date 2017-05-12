Шесть лет шли по следу: оперативники раскрыли убийство, совершенное в 2011 году

12.05.2017

Тело изнасилованной девочки тогда нашли на школьном стадионе

Сегодня предполагаемого преступника заключили под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Это дело, фактически, пришлось раскрывать дважды. Сперва, в преступлении призналась мачеха убитой. На следственном эксперименте она в подробностях рассказала, как расправлялась с девочкой. Но, похоже, убедить полицейских ей так и не удалось — версию быстро отмели. По горячим следам убийство не раскрыли. За шесть лет правоохранители провели сотни экспертиз и проверили 3 миллиона звонков! В ходе расследования даже раскрыли целый ряд других преступлений. Но отыскать подозреваемого смогли только недавно. Им оказался 47-летний мужчина — чья ДНК совпала с образцами.