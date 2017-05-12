Самолет «Уральских авиалиний» вернули в «Кольцово» из-за попавшей в турбину птицы

12.05.2017

Вылета в Турцию пассажирам пришлось ждать целый день

Им бы в небо, да земля не пускает. Крылья самолету — как и отпуск почти двум сотням пассажиров — подрезали птицы. На взлете одна из них попала в турбину. Лететь дальше с подбитым крылом стальная птица не решилась. Самолет посадили на землю, а испуганных пассажиров проводили обратно в зал ожидания — отпускной олинклюзив начался уже в Кольцово. Чистым небо над свалкой стало в прошлом году, когда сюда перестали свозить бытовые отходы. Лишившись бесплатного корма, птицы исчезли. А скоро, уверяют на полигоне, здесь вообще цветы зацветут — участок рекультивируют. Тем временем, нападением птицы на самолет заинтересовалась прокуратура. Она проводит проверку. Свою проверку будут вести и представители аэропорта. В частности, нужно выяснить, какого вида был пернатый камикадзе. Возможно, он не живет в Кольцово, и в турбину попал, пролетая мимо.