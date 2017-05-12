Померили косами: в Екатеринбурге выбирают Уральскую красу

12.05.2017

Сотня девушек выясняет, чья коса сама длинная, густая и красивая

Косу до пояса Лизе распустили по особому случаю. Девочка готовится к непростому конкурсу красоты — где меряются не талантами, а длиной волос. Шевелюру она растит с рождения! И чтобы показать ее во всей красе, собирать дочку на кастинг мама начинает с раннего утра. Помериться косами нынче решила сотня горожанок. Длина волос у всех не меньше шестидесяти сантиметров. Надежда — одна из явных фавориток. Ее прическа скоро перерастёт ее саму! Признается, на то, чтобы как следует вымыть голову порой уходит целый день. Но девушке такие хлопоты только в радость. Но терпения на такой уход хватает единицам. И обычно чем старше участницы, тем меньше длина их волос. Роза — редкое исключение. Признается, давно привыкла ловить на себе восхищенные взгляды. Чтобы пройти этот кастинг, одних длинных и шелковистых волос оказалось недостаточно. Нужно было еще и справиться с дефиле. Ведь настоящая красавица должна уметь себя показать! В итоге покорить жюри получилось лишь у половины участниц. Теперь их ждет месяц подготовки к финальному шоу. «Уральскую красу» в Екатеринбурге выберут 12 июня — в день