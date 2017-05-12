Магистрант УрФУ из Нигерии создал биодобавку для профилактики рака

12.05.2017

В ход идут отходы из сои. Вещества можно добавлять в другие молочные продукты, в хлеб и даже в пиво

С виду обычный раствор. Но содержимое этой колбы обещает стать поистине революционным. Магистрант УрФУ из Нигерии трудится на созданием биодобавки, которая будет использоваться для профилактики и лечения рака! Много пользы — из ничего. Биодобавки студент делает из отходов производства соевого белка. Ту часть бобов, которую раньше выбрасывали, теперь вновь подвергают обработке. Она, оказывается, содержит массу незаменимых веществ. Что произойдет, если синтезировать экстракт изофлавоноидов и добавить его в пищу — и изучает Кингсли. Свое исследование Кингсли проводит по заданию Петербургского исследовательского университета. Он известен разработкой функционального питания, а уральский университет давно и успешно занимается синтезом биологически активных веществ. Ученые решили объединить усилия и создать полезную и при этом недорогую еду. По окончании исследований ученые создадут йогурт с изофлавоноидами. Оценить его вкус, а главное — полезность первыми смогут пациенты петербургского НИИ онкологии.