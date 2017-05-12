Голубиная семья превратила балкон свердловчан в скворечник

12.05.2017

Местные беспокоятся, как бы жизнедеятельность новых членов семьи не стала причиной конфликта с соседями.

Балкон Анастасии вдруг превратился в живой уголок. Точнее, в голубятню. Пернатые квартиранты прямо на полу свили гнездо. И похоже, прописались надолго. Жилье с пернатыми Черновы делят уже год, с тех пор, как переехали в эту квартиру. Тогда, признаются хозяева, до ремонта балкона руки не дошли, поэтому в дыры по периметру начали залетать голуби — здесь птицы пряталась от летней жары. Зимой, рассказывает женщина, они пропали из виду, а весной сделали сюрприз. Разорять голубиное гнездо семья не стала — птичек жалко. Уже через неделю из яиц вылупились птенцы. Для пернатых такой выбор апартаментов не редкость, говорят орнитологи. Ведь многоэтажки напоминают голубям скалы — их природное место обитания. Гнезда на деревьях эти птицы, обычно, не вьют. Новых питомцев Черновы уже успели полюбить. Подкармливают птенцов семечками и зернышками, чтобы те быстрее окрепли. Сильнее всего к малышам привязался 7-летний Рома. Подходить к птенцам близко Черновы боятся. Ведь их мама слишком пуглива — тут же слетает с гнезда. Орнитологи сближаться с пернатыми не советуют вовсе. Для птиц — это дискомфорт, а для людей — риск здоровьем. Да и остальным жильцам такое соседство вряд ли понравится. Птицы могут наследить на балконах и подоконниках. Впрочем, оставлять семейство голубей у себя навсегда Черновы и не думают. Они лишь ждут, пока малыши подрастут и смогут улететь вместе с мамой.