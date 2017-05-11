Списать не удастся! В школах, где пройдет ЕГЭ, установят сверхчеткие камеры видеонаблюдения

11.05.2017

В каждом классе установят по две видеокамеры

Вся школа здесь как на ладони. С этого монитора можно увидеть каждую аудиторию ЕГЭ. Да еще и с двух ракурсов! Чтобы ни одно нарушение не осталось безнаказанным. В этом году впервые под видеоконтроль возьмут каждый кабинет. 550 классов в школах Екатеринбурга уже оборудованы камерами слежения. Так что шпаргалки и телефоны наблюдатели могут видеть за десятки километров. Эта аудитория и вовсе будет как под микроскопом — благодаря высокому качеству изображения. Тем временем, к экзамену готовятся и школьники. У ребят есть еще пара недель, чтобы повторить формулы и правила. Но, признаются выпускники, волноваться приходится не столько из-за заданий. Переживать заставляет повышенное внимание. Вездесущие объективы добавляют дрожи в коленках и отвлекают от экзамена. Привыкнуть к строгим правилам выпускникам помогают репетиции. Целый год школьники писали пробные тесты, полагаясь лишь на свои знания. Первый Госэкзамен пройдет 26-го мая. Старт ЕГЭ-марафону дадут иностранные языки. Следить за ходом тестирования он-лайн сможет любой желающий. Главное, зарегистрироваться на сайте Минобра.