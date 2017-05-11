Смертельная стрижка: декоративный кролик умер после похода к парикмахеру

После процедуры питомца вернули хозяевам с ранами и царапинами на теле


Вот уж точно — красота требует жертв. Обычная стрижка стоила маленькому Крошу жизни. Ангорского кролика привезли к ветеринару — сбрить скатавшуюся шерсть и постричь когти. Но кабинет врача, вздыхает Ксения, превратился в камеру пыток. Большие беды преследовали Крошика всю жизнь. Два года назад он попал в руки Ксении с гниющими лапками. Хозяйка выходила питомца, но уход за шерстью по-прежнему был для него мучителен. Приходилось стричь. Год назад кролик уже наводил красоту в этой же клинике — все прошло быстро и безболезненно. Но на сей раз клиента направили к молодому ветеринару. Он не только не вколол снотворное, но и буквально искромсал тельце машинкой. Возможно, что от этого малыш и скончался. Хозяева нашли врача в социальных сетях. Там есть и фото его питомцев. Встретиться с горе-ветеринаром удалось только через несколько дней после смерти Кроша. Он объяснил, что побоялся давать зверьку успокоительное, тем более, что на стрижке кролик сидел спокойно. Впрочем, в клинике вины с коллеги не снимают. Хозяевам вернули деньги, а с сотрудником попрощались. Ушастые пациенты — случай особый, рассказывают опытные ветеринары. Эти зверьки очень нервные и впечатлительные. Гибельной для них может стать даже смена обстановки, не говоря уже о таких издевательствах. Так что не исключено, что зверек умер от разрыва сердца. Точную причину может назвать независимая экспертиза. Ее результаты следует приложить к претензии в клинику или к судебному иску. По словам юристов, хозяйка кролика вправе требовать от ветеринаров компенсации. Впрочем, Ксения решила не доводить дело до суда. В клинике пошли ей навстречу, а отзыв о работе горе-ветеринара она уже оставила в интернете. Вот только Крошика уже не вернешь.

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Смертельная стрижка: декоративный кролик умер после похода к парикмахеру