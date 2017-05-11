Вот уж точно — красота требует жертв. Обычная стрижка стоила маленькому Крошу жизни. Ангорского кролика привезли к ветеринару — сбрить скатавшуюся шерсть и постричь когти. Но кабинет врача, вздыхает Ксения, превратился в камеру пыток. Большие беды преследовали Крошика всю жизнь. Два года назад он попал в руки Ксении с гниющими лапками. Хозяйка выходила питомца, но уход за шерстью
Смертельная стрижка: декоративный кролик умер после похода к парикмахеру
После процедуры питомца вернули хозяевам с ранами и царапинами на теле
Вот уж точно — красота требует жертв. Обычная стрижка стоила маленькому Крошу жизни. Ангорского кролика привезли к ветеринару — сбрить скатавшуюся шерсть и постричь когти. Но кабинет врача, вздыхает Ксения, превратился в камеру пыток. Большие беды преследовали Крошика всю жизнь. Два года назад он попал в руки Ксении с гниющими лапками. Хозяйка выходила питомца, но уход за шерстью