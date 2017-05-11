Открывайте форточки: отопительный сезон в Екатеринбурге не закончится еще долго

11.05.2017

Коммунальщики ждут, когда наступит потепление

Для начала работ у коммунальщиков уже все готово. Осталось только дождаться теплой пятидневки. Если погода не подведет, отключать батареи начнут со следующего понедельника. И тут же приступят к опрессовкам. Первые гидравлические испытания в городе начнутся 29-го мая. Горожан предупреждают о возможных перебоях с водой. Нынче в планах коммунальщиков ремонт 57-ми километров труб. Большие раскопки намечаются в районе Центрального стадиона. Там будут перекладывать несколько тепловых магистралей, чтобы подготовить район к высокой нагрузке во время грядущего Чемпионата мира по футболу.