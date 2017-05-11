Неподъемная ситуация: пенсионерка 3 месяца просидела дома из-за сломанного лифта

11.05.2017

Рабочие установили новый подъемник, но запустить его почему-то не могут

Мария Николаевна вообще оказалась под домашним арестом. Жалуется: все три месяца не выходит из дома. Здоровье не позволяет. Пенсионеров в подъезде немало, в том числе и сердечников. Им каждый день, фактически, приходится рисковать жизнью. С начала весны в многоэтажке проводят плановую замену лифтов. Первое время люди спокойно ждали. Но когда пошел уже третий месяц работ, терпение лопнуло. Рабочие каждый день просили потерпеть до завтра. В управляющей компании объяснили: у электромонтёров такой дом не один. Стоило нам приехать на место, нарушения вмиг устранили. Механик запустил лифт прямо под прицелом телекамеры. На устранение неполадок по нормативам отводятся сутки, а если в кабине застрянет пассажир, его должны вызволить в течение получаса.