Ловец покемонов останется на свободе: суд приговорил блогера Соколовского к условному сроку

11.05.2017

Руслана Соколовского признали виновным по всем статьям

Снова в этом зале нет пустого места. Тех, кто желает знать — сядет ли блогер Соколовский, столько, что половина осталась за дверями. Приговор выслушивают только участники процесса и телеоператоры. В том, что он будет обвинительным, никто не сомневается. Главная интрига — будет ли срок реальным. Чтение приговора растягивается на несколько часов. Срывающимся голосом судья подчеркивает: блогера хотят наказать не за ловлю покемонов в Храме-на-Крови, а за скандальное содержание девяти роликов, которые он выложил в сеть. Каждый стал отдельным эпизодом уголовного дела. В них, по материалам следствия, Соколовский опускается до оскорбления верующих. Подсудимый хоть и извинился перед верующими, но виноватым себя не считает. Пока велось следствие, он не раз говорил о свободе слова и вероисповедания в стране. За противозаконные высказывания блогеру грозили три с половиной года колонии, однако, суд решил, что и подписки о невыезде будет достаточно. Обжаловать столь мягкий приговор гособвинение, скорее всего, не будет. Решение судьи об условном наказании прокуратура назвала обоснованным. Сам блогер не скрывает, что приговором, пусть даже обвинительным, очень доволен. Говорит, осознал свои ошибки и собирается завязать с провокационными роликами. Подальше от покемонов Соколовский держится в буквальном смысле — к сочувствующему в костюме игрушечного монстра даже не подошел. В ближайшее время Соколовскому предстоит выполнить главное требование суда — удалить из сети злополучные ролики. Изъятые в ходе обысков вещи блогеру пообещали вернуть. В том числе и перцовый баллончик, которым тот планирует защищаться от нападения недовольных приговором.