Эхо праздника: после Парада автомобилисты жалуются на выбоины в асфальте

11.05.2017

Водители считают, что неровности появились из-за гусениц танков

След в памяти и… на асфальте. В отличие от самого Парада Победы, его последствиям горожане не рады. После торжественного марша военной техники по центральным улицам на дорогах появились повреждения. Жители боятся, что это только начало. И это несмотря на то, что город заранее договорился с военными — вся гусеничная техника должна «переобуться». На траки должны надеваться специальные асфальтоходные башмаки, которые защищают дорогу. Но, как показывает практика, сделать это удается не всегда. Машины слишком громоздкие, да и обувь для них изнашивается быстро. Сами военные ничего страшного в повреждениях не видят и вообще сомневаются, что их оставили гусеницы. Проблемы не видят и постоянные участники Парада — ветераны. По их мнению, эти последствия меркнут в сравнении со значительностью самого события. Но латать дыры теперь придется дорожникам. Благо, Ленина и Московская внесены в план летнего ремонта. Однако каждый год обновлять на них асфальт возможности нет. Поэтому сейчас мэрия готовит военным обращение — с просьбой уменьшить количество техники, разрушительной для дорог. А существующие дефекты, согласно заключению экспертов, не превышают госты. Поэтому автомобилистам советуют не паниковать и дождаться ремонта.