В Екатеринбурге стартовали дни милосердия

10.05.2017

Все лето волонтеры будут менять пожертвования на белые цветы

Один за другим в городе распускаются белые цветы, символ чистоты и благотворительности. Их вырезают и склеивают из обычной бумаги волонтеры — чтобы с чистого листа началась жизнь у тех, кто нуждается в помощи. Этой традиции больше века — также собирали средства еще в царской России. Сегодня традиция, призванная помочь больным, обретает новую форму. Цветы делают из конфет, бисера и ткани. Неизменно одно – цель акции. И это не только сбор средств. На такие мастер-классы часто приглашают инвалидов, которым очень важно внимание. Во всех смыслах слова. Белые цветы дарят тем, кто помогает. Сегодня волонтеры собирают пожертвования на создание городского гуманитарного центра. По задумке, там будут оказывать поддержку больным и малоимущим. По словам службы милосердия, каждый месяц к ним обращаются полсотни семей. Одним нужны деньги и вещи, другим – моральная поддержка. Акция, во время которой белые цветы меняли на добрые дело, уже прошла в торговых центрах, театрах и университетах. Сегодня к ней присоединились рукодельники с особенностями развития, которые принесли на ярмарку и свои поделки. В руках Екатерины, например, мыло обретает вкусные формы. Фестиваль «Белый цветок» продолжится до середины лета. После сбора необходимой суммы, волонтеры и сестры милосердия приступят к ремонту помещений будущего гуманитарного центра. Здание уже подыскали.