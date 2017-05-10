Письма на тот свет: налоговая стала присылать квитанции умершему мужчине

10.05.2017

Мужчины нет в живых уже больше 20 лет

Для Валентины Федоровны — это письмо из налоговой, как послание с того света. Супруга женщина давно похоронила. Да и гараж вскоре после смерти его владельца сгорел. Налог требуют за землю, на которой стоял гараж. На место нас проводил сын Валентины Федоровны. И показал, что участок уже давно занят. Договориться с налоговиками женщина не смогла. Уверяет, они ее и слышать не хотят. В налоговой свою ошибку признать не захотели. А юристы сразу назвали действия инспекторов неправомерными. После смерти одного из супругов другой несет за его имущество ответственность только при вступлении в наследство. А здесь земля даже не была в собственности. Чтобы избавиться от подобных посланий, юристы рекомендуют отправить заказное письмо с описью вложения в тот орган, от которого приходят уведомления о налоге. И обязательно сохранить у себя копию.