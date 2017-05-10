Опасные игры: в Каменске-Уральском ребенок разорвал пальцы на детской площадке

Торчавший из лестницы гвоздь серьезно повредил фалангу пальца


К счастью, родители находились рядом и быстро отвезли сына в больницу. Хирурги наложили на правую руку мальчика несколько швов. О ЧП мама и папа тут же сообщили в полицию, сейчас делом заинтересовалась и прокуратура. Специалисты обследовали детскую площадку и заключили: она опасна для здоровья! В оборудовании нашли сразу несколько торчащих гвоздей, некоторые из них просто замотаны веревками. Надзорное ведомство ищет организацию, которая должна следить за состоянием площадки. Виновным грозит крупный штраф.

Также в разделе Соседи
12.02.2016
История со счастливым концом: маленькая Маша из Каменска-Уральского останется с приемными родителями
05.05.2017
Новоселье на болоте: в Первоуральске многодетным семьям выдали затопленные участки
21.03.2017
Пессимисты из «Оптимиста»: Десятки первоуральких семей могут остаться без крыши над головой
20.12.2016
Расплата за прошлогодний мороз: в Белоярском судят чиновника, который отвечал за отопительный сезон

Вчера
Опасные игры: в Каменске-Уральском ребенок разорвал пальцы на детской площадке