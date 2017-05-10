К счастью, родители находились рядом и быстро отвезли сына в больницу. Хирурги наложили на правую руку мальчика несколько швов. О ЧП мама и папа тут же сообщили в полицию, сейчас делом заинтересовалась и прокуратура. Специалисты обследовали детскую площадку и заключили: она опасна для здоровья! В оборудовании нашли сразу несколько торчащих гвоздей, некоторые из них просто замотаны веревками. Надзорное ведомство ищет организацию, которая должна следить за состоянием площадки. Виновным грозит крупный штраф.
Опасные игры: в Каменске-Уральском ребенок разорвал пальцы на детской площадке
Торчавший из лестницы гвоздь серьезно повредил фалангу пальца
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12.02.2016
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Опасные игры: в Каменске-Уральском ребенок разорвал пальцы на детской площадке