Не рожаешь – плати! В России предлагают ввести налог на малодетность

Авторы проекта считают, что эти меры помогут решить проблему низкой рождаемости


Размер налога пока не определен. По задумке, им будут облагаться семьи с одним ребенком и бездетные супруги. Исключение — те, кто не может иметь потомство по медицинским показаниям. Сборы направят на ежемесячные выплаты многодетным семьям. 25 тысяч рублей — для тех, у кого трое детей. 45 — для семей с пятью и более. Ну, а если у родителей сразу восемь чад, им положено сто тысяч в месяц. В обществе уже назвали этот налог дискриминацией — мол, он ограничивает свободу выбора граждан.

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Не рожаешь – плати! В России предлагают ввести налог на малодетность