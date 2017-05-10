Не рожаешь – плати! В России предлагают ввести налог на малодетность

10.05.2017

Авторы проекта считают, что эти меры помогут решить проблему низкой рождаемости

Размер налога пока не определен. По задумке, им будут облагаться семьи с одним ребенком и бездетные супруги. Исключение — те, кто не может иметь потомство по медицинским показаниям. Сборы направят на ежемесячные выплаты многодетным семьям. 25 тысяч рублей — для тех, у кого трое детей. 45 — для семей с пятью и более. Ну, а если у родителей сразу восемь чад, им положено сто тысяч в месяц. В обществе уже назвали этот налог дискриминацией — мол, он ограничивает свободу выбора граждан.