На Уралмаше неизвестный обстрелял карету скорой помощи

10.05.2017

По словам очевидцев, стрелял мужчина из окна квартиры, выбрав живую мишень

Этот День Победы у работников скорой помощи не порохом пропах, а прошел под пулями. Прямо на пороге подстанции неизвестный расстрелял из пневматики неотложку, которая привезла бригаду с вызова. Еще б немного, говорят медики, и помощь потребовалась им самим. Врачи тут же вычислили примерную траекторию выстрела — пули, вероятнее всего, были выпущены из окна общежития напротив. Оттуда в тот момент выглядывал мужчина, в руках он держал то ли винтовку, то ли ружье. К сожалению, запомнить лицо стрелка пострадавшие не успели — он был на пятом этаже и быстро скрылся. Кому пришло в голову палить по скорой, местные не понимают. Говорят, с неотложкой они много лет живут душа в душу — медики никогда не отказывали соседям в помощи. Да за жителями дома хулиганства раньше не водилось. По горячим следам полицейские задержали четырех мужчин. Их привели на опознание. Но, увы, медики, которые не знают стрелка в лицо, никого не опознали. Всех пришлось отпустить. Теперь хулигана разыскивают и журналисты и следственные органы. За стрельбы по живым мишеням злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы — в зависимости от того, как квалифицируют его действия. Несмотря на угрозу, подстанция работает в обычном режиме. По словам медиков, они стреляные воробьи.