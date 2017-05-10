На дне Аятского озера ищут утонувшего мужчину

10.05.2017

В выходные из-за сильного шторма на водоеме перевернулась лодка с отдыхающими

Тела троих погибших удалось разыскать быстро. Поиски последнего продолжаются уже четвертый день. Водолазам мешает плохая погода: высота волн на озере достигает метра.

Оказалось, что местные жители видели, как тонут рыбаки. Мужчины звали на помощь. Но шторм был такой силы, что пуститься вплавь никто не решился. Очевидцы вызвали службу спасения. Однако тонущие скончались до ее приезда — от переохлаждения — вода в озере ледяная. Прибывшие на место спасатели сразу извлекли тела двоих мужчин — они находились на поверхности благодаря спасательным жилетам. Их товарищи, очевидно, были без защиты. Искать их пришлось водолазам. В МЧС предупреждают всех об опасности и просят соблюдать правила поведения на водах