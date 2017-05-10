Концерт в слоновнике! Самой большой обитательнице зоопарка устроили музыкальный вечер

10.05.2017

В гости к слонихе Даше пришел детский хор оперного театра

Детский хор поет лишь для одного слушателя, зато какого. Слониха Даша, которая весит как 30 среднестатистических зрителей — большой меломан. До того, как осесть в зоопарке, она работала в цирке, и до сих пор любит музыку и танцы. Кураторы это заметили — и решили устраивать для толстокожей обитательницы музыкальные уикенды. Теперь ее периодически развлекают певцы из других городов и стран. Едва услышав знакомую мелодию, Даша ведет ухом и начинает покачиваться в такт. Сразу видно, артистка, восхищалась публика, когда слониха, между делом, отвешивала поклоны и поднимала ноги. Любые капризы за их аплодисменты. Сама же любительница музыки раздавала благодарности… хоботом. Неизвестно, кому больше понравилось выступление — лопоухой слушательнице или певцам. К этому выходу дети из хора оперного театра готовились специально: выбирали песни, известные другим посетителям зоопарка, и, главное, — мелодичные. Слониха особенно любит народные песни и советскую классику. А хористы и рады стараться. Реакция Даши была интересна и десяткам посетителей зверинца, которые специально пришли на концерт в слоновник. Те, кто не попал в первые ряды, вставали на лестницу. Раз выступления вызывают такой ажиотаж, зоологи решили сделать их постоянными и уже составляют программу на ближайшие месяцы.